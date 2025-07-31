Рыжая Соня

Соня — воин, последний представитель своего народа и хранительница магии в волшебном лесу. Император Дрейган покоряет мир с помощью науки и современных технологий. Его войска берут Соню в плен и отправляют на арену — теперь она гладиатор, участница самых зрелищных и жестоких боев. Чтобы обрести свободу, ей предстоит пройти множество поединков и суровые испытания.
- Страна
- США
- Режиссёр
- М.Дж.Бассетт
- Актёры
- Рона Митра, Роберт Шиэн, Матильда Анна Ингрид Луц, Мартин Форд, Тревор Ив, Вероника Феррес, Уоллис Дэй, Майкл Биспинг, Кейт Николс, Катрина Дерден, Рене Уиллетт, Оливер Тревена
- Продолж.
- 110 мин.
- Премьера
-
2025-07-31 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Приключение, Триллер, Фэнтези, Драма