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Рыжая Соня

Соня — воин, последний представитель своего народа и хранительница магии в волшебном лесу. Император Дрейган покоряет мир с помощью науки и современных технологий. Его войска берут Соню в плен и отправляют на арену — теперь она гладиатор, участница самых зрелищных и жестоких боев. Чтобы обрести свободу, ей предстоит пройти множество поединков и суровые испытания.

Страна
США
Режиссёр
М.Дж.Бассетт
Актёры
Рона Митра, Роберт Шиэн, Матильда Анна Ингрид Луц, Мартин Форд, Тревор Ив, Вероника Феррес, Уоллис Дэй, Майкл Биспинг, Кейт Николс, Катрина Дерден, Рене Уиллетт, Оливер Тревена
Продолж.
110 мин.
Премьера
2025-07-31 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Приключение, Триллер, Фэнтези, Драма

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