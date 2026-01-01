Рязань
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
578
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
1 847
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
8 956
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 699
Рыбка-унывака. Подводное приключение
Кино

Рыбка-унывака. Подводное приключение

Нелюдимый мистер Рыба чаще всего пребывает в дурном настроении, за что его прозвали Рыбкой-Унывакой. Когда его дом, развалившись, падает на домик морского конька Пипы, та убеждает его отправиться на поиски Мерцашки — мифической рыбки, исполняющей желания. По пути оказывается, что другие морские обитатели тоже хотят найти чудо-рыбку и исполнить свои мечты. Но Мерцашка может исполнить только одно желание за много лет. Смогут ли герои объединиться, чтобы никто не остался обделенным, а мистер Рыба обрел дом и наконец улыбнулся?

Режиссёр
Рикард Куссо, Рио Харрингтон
Премьера
5 февраля 2026 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение, Фэнтези, Комедия

