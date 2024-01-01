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РЫБКА/ТАМ-ТАМ
26 января в 09:00
Выставки

РЫБКА/ТАМ-ТАМ

Музей истории молодежного движения

18 января 2024 года в 18:00 Музей молодёжи приглашает на открытие выставки Федора Савельева и Марины Арзен «РЫБКА/ТАМ-ТАМ» (живопись). Выставка обещает быть захватывающим путешествием в мир наива, гранжа и андеграундного искусства.

Федор Савельев — узнаваемый и опытный художник, член рязанского регионального отделения ТСХР. Марина Арзен (творческий псевдоним, производное от «Аутентичная Рязань») — начинающий живописец, это ее третья выставка.

На открытии выставки мы встретимся с самими художниками, услышим их истории и мотивацию, что их вдохновляет, какова их творческая философия.

На выставке представлено 50 живописных работ и графические работы из скетчбуков, созданные в общей мастерской художников

На полотнах — изображения знаменитостей, которые стали символами в современной культуре и спорте, пересказы культового советского кинематографа, дарвинистские сюжеты и сатира.

Художники затрагивают важные общественные темы, жизнь в современном социуме и историю развития человечества. Авторские сюжеты и образы становятся зеркалом современных реалий, позволяя задуматься и оценить окружающую действительность. Цветовая гамма Федора Савельева и Марины Арзен перекликается, создает особую атмосферу и единый художественный язык. Однако каждый из них работает в своей индивидуальной творческой манере, что придает экспозиции визуальное разнообразие.

Возраст
6+