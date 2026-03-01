Слово «паводок» стало синонимом весны 2026. Ожидаем, что временный водоем раскинется на просторах «Лесопарка» уже к 4 апреля, а это значит, что мы снова проводим сап-заплыв «Рязанское море».
Прогулка на сапах по подтопленному «Лесопарку» и далее по разлитой Оке доступна всем желающим, достигшим совершеннолетия. Регистрация участников начнется в 11:00. Старт заплыва в 14:00 после инструктажа.
Сбор участников — на Рязанской ВДНХ. Здесь пройдет зарядка от профессиональных фитнес-тренеров, будет организована концертная и развлекательная программа. На площадке установят раздевалки с обогревом.
Также на Рязанской ВДНХ будут работать фудтраки от бренда «Резиденция вкуса», где гости смогут отведать блюда из специального меню от шефа.
А еще участников «Рязанского моря» ждут подарки от партнеров, конкурс на лучший костюм, розыгрыш призов и много-много других интересностей.
Программа:
Корпоративный заплыв
09:00 — 09:30 Сбор участников корпоративного заплыва, подготовка сапов, инструктаж
09:30 — 09:50 Разминка для участников корпоративного заплыва
09:50 — 10:00 Жеребьёвка корпоративного заплыва
10:00 — 10:30 Сбор участников корпоративного заплыва
10:30 — 13:30 Корпоративный заплыв
15:00 — 15:30 Вручение подарков победителям корпоративного заплыва
Массовый заплыв
11:00 — 13:00 Регистрация для участников массового заплыва
13:00 — 13:20 Разминка для массового заплыва
13:20 — 14:00 Сбор участников массового заплыва, подготовка сапов, инструктаж
14:00 — 17:00 Массовый заплыв
17:30 — 18:00 Вручение подарков победителям в номинациях
Сухопутные активности
10:30 — 13:00 Диджей ФЭНСИ
12:00 — 16:00 Игры для детей и взрослых от интерактивного нейромузея «Шевели мозгами»
13:30 — 15:00 Диджей Андрей Куприков
15:30 — 17:30 Диджей Юра Африкан
18:00— 19:00 Концертная программа
- Возраст
- 18+