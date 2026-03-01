Слово «паводок» стало синонимом весны 2026. Ожидаем, что временный водоем раскинется на просторах «Лесопарка» уже к 4 апреля, а это значит, что мы снова проводим сап-заплыв «Рязанское море».

Прогулка на сапах по подтопленному «Лесопарку» и далее по разлитой Оке доступна всем желающим, достигшим совершеннолетия. Регистрация участников начнется в 11:00. Старт заплыва в 14:00 после инструктажа.

Сбор участников — на Рязанской ВДНХ. Здесь пройдет зарядка от профессиональных фитнес-тренеров, будет организована концертная и развлекательная программа. На площадке установят раздевалки с обогревом.

Также на Рязанской ВДНХ будут работать фудтраки от бренда «Резиденция вкуса», где гости смогут отведать блюда из специального меню от шефа.

А еще участников «Рязанского моря» ждут подарки от партнеров, конкурс на лучший костюм, розыгрыш призов и много-много других интересностей.

Программа:

Корпоративный заплыв

09:00 — 09:30 Сбор участников корпоративного заплыва, подготовка сапов, инструктаж

09:30 — 09:50 Разминка для участников корпоративного заплыва

09:50 — 10:00 Жеребьёвка корпоративного заплыва

10:00 — 10:30 Сбор участников корпоративного заплыва

10:30 — 13:30 Корпоративный заплыв

15:00 — 15:30 Вручение подарков победителям корпоративного заплыва

Массовый заплыв

11:00 — 13:00 Регистрация для участников массового заплыва

13:00 — 13:20 Разминка для массового заплыва

13:20 — 14:00 Сбор участников массового заплыва, подготовка сапов, инструктаж

14:00 — 17:00 Массовый заплыв

17:30 — 18:00 Вручение подарков победителям в номинациях

Сухопутные активности

10:30 — 13:00 Диджей ФЭНСИ

12:00 — 16:00 Игры для детей и взрослых от интерактивного нейромузея «Шевели мозгами»

13:30 — 15:00 Диджей Андрей Куприков

15:30 — 17:30 Диджей Юра Африкан

18:00— 19:00 Концертная программа