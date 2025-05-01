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Рязанский Кремль-2025
24 мая в 07:00
Спорт

Рязанский Кремль-2025

Лесопарк

Всероссийский полумарафон ЗаБег. РФ — IX-й открытый легкоатлетический полумарафон «Рязанский Кремль-2025» проводятся в соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Рязанской области на 2025 год.

Программа:

  • с 7:00 до 8:00 выдача стартовых пакетов для иногородних участников, номеров 1 км (Лесопарк, резиденция Деда Мороза);
  • 7:00 Открытие стартово-финишного городка, начало работы раздевалок и камер хранения;
  • 8:05 Старт детского забега на дистанцию 200 м «Метр с кепкой»;
  • 8:15 Старт забегов на дистанцию 1 км «Школьный забег»;
  • 8:45 Открытие официальной части Соревнований;
  • 8:55 Старт забега «ПСБ 5 км» (фактическая дистанция 4 500 метров);
  • 09:00 Старт полумарафона (21,1 км) и забега на 10 км (фактическая дистанция 10 500 метров);
  • 9:25 Награждение призеров «Школьного забега» (1 км);
  • 10:15 Награждение призеров дистанции «ПСБ 5 км»;
  • 11:00 Награждение призеров дистанции 10 км;
  • 12:30 Награждение призеров полумарафонской дистанции 21,1 км.

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