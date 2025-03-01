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Рязанский камерный оркестр. UNLIMITED
23 марта в 17:00
Концерты

Рязанский камерный оркестр. UNLIMITED

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Вы знаете, мы «за» прекрасную и качественную музыку. Рязанский камерный оркестр под управлением Сергея Проскурина готовит для слушателей именно такую концертную программу.

Что будет: симфоническое шоу «UNLIMITED», что в переводе обозначает «без ограничения». Музыка в исполнении коллектива под управлением Сергея Проскурина — это композиции на границе музыкальных произведений.

Мировые рок-хиты, легендарные саундтреки, классическая музыка в современной обработке, музыка из компьютерных игр и многое другое. Кажется, это будет… до мурашек!

Возраст
12+