Рязанский камерный оркестр. История любви

Рязанский камерный оркестр под управлением Сергея Проскурина исполнит программу «История любви».

Где рождается вдохновение? В мелодиях, которые рассказывают о силе чувств в вечных историях. Классика, рок и саундтреки из шедевров кино: «Love Story», «Аромат женщины», «Миссия», «Игра Престолов». Хиты Эннио Морриконе, Стинга, Scorpions, Уитни Хьюстон — все в честь женской красоты и весны.

Подарите себе и своим близким вечер невероятных эмоций! Это путешествие по разным эпохам и жанрам, объединенное одной темой — темой любви.