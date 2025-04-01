Рязанский камерный оркестр

Камерный оркестр Рязанской области под управлением главного дирижера — заслуженного работника культуры маэстро Сергея Проскурина завершает концертный сезон 2024-2025 г грандиозной программой, в состав которой вошли произведения, не похожих между собой по почерку письма композиторов, представителей классической музыки разных стилей — от барокко до ХI столетия. В концерте принимают участие: лауреат международных конкурсов Наталья Бутенко (фортепиано), Алена Силивестрова (сопрано), а также лауреаты международных конкурсов, солисты Рязанского камерного оркестра.

Г. Ф. Гендель Концерт номер 10 из 6го опуса. Десятый Большой концерт ре минор имеет форму танцевальной сюиты в стиле барокко, начинающейся французской увертюрой: это объясняет структуру концерта и наличие только одной медленной части.

Первая часть, обозначенная как увертюра — allegro — lentement, имеет форму французской увертюры. Пунктирные ритмы в медленной первой части похожи на те, что использовал Гендель в своих оперных увертюрах. Тема фуги allegro в 68 тактов, два ритмичных такта, переходящих в четыре такта в полуквадратах, позволили ему придать каждому повторению драматический оттенок. Фуга переходит в короткий заключительный постный отрывок, являющийся вариантом материала с самого начала.

Воздух, медленно — это танцевальное движение, похожее на сарабанду, благородное и монументальное в своей простоте, с оттенком античного стиля.

Следующие два аллегро в общих чертах основаны на аллеманде и куранте. Партитура первого аллегро в двухчастной форме по стилю похожа на аллеманды в клавирных сюитах эпохи барокко. Второе аллегро — более длинная, искусно написанная часть в стиле итальянского концерта. Здесь нет риторнелло; вместо этого ритмический материал в первых тактах и первая басовая партия используются в контрапункте на протяжении всего произведения, чтобы создать ощущение ритмического направления, полного веселья и неожиданностей.

Заключительная часть allegro moderato ре мажор изначально предназначалась для двенадцатого концерта, когда Гендель экспериментировал с тональностями ре мажор и си минор. Это весёлая часть, похожая на гавот, в двухчастной форме, с вариацией (или дублирующей частью), в которой повторяются восьмые и шестнадцатые ноты в верхних и нижних струнах.

Яркий, лаконичный, он произведет впечатление, но вместе с тем и даст почву для размышлений, переосмыслений, вдохновения.

Одночастный клавирный концерт Дмитрия Степановича Бортнянского был написан им незадолго до кончины и существовал только в виде партии клавесина, не смотря на то что он успел сделать оркестровку, но большая часть его рукописей была уничтожена в 1929 году при сожжении архива капеллы в С.-Петербурге. Оркестровые партии были сделаны в наше время. Существует несколько переложений и каденций к концерту. Этот концерт также существует в переложении для органа.

Обучаясь музыкальному искусству в Европе, Д. С. Бортнянский оказался под влиянием сразу нескольких великих композиторов того времени: Йозефа Гайдна и одного из сыновей И. С. Баха, Иоганна Кристиана Баха, так называемого «Английского Баха», чей стиль стал основой творчества В. А. Моцарта. Именно поэтому в концерте Д. С. Бортнянского мы можем услышать интонации мастеров раннего европейского Классицизма. Тем не менее, этот концерт по праву занимает достойное место среди шедевров русской музыки.

«Вариации на тему Чайковского», соч. 35а, пьеса для струнного оркестра Антона Аренского, изначально была медленной частью его Струнного квартета № 2 ля минор, соч. 35, для необычного состава: скрипка, альт и 2 виолончели. Она была написана в 1894 году, через год после смерти Петра Ильича Чайковского, в память об этом композиторе. Она основана на теме из песни «Легенда», пятой из «Шестнадцати детских песен» Чайковского, соч. 54.

Песня Чайковского изначально была написана на русский перевод стихотворения «Розы и шипы» американского поэта Ричарда Генри Стоддарда, выполненный Алексеем Плещеевым.

При первом исполнении квартета медленная часть была настолько хорошо принята, что вскоре Аренский переложил её для струнного оркестра, соч. 35а, и в этой форме она остаётся одной из самых популярных среди всех произведений Аренского.

О. Респиги. Сюита № 3 написана в 1931 году. От двух предыдущих сюит она отличается тем, что написана только для струнных и несколько меланхолична по настроению. Примечание композитора в печатной партитуре гласит, что произведение может быть исполнено струнным квартетом. Композиция основана на лютневых пьесах Безара, барочных произведениях для гитары Людовико Ронкалли и пьесах неизвестных композиторов.

Italiana (неизвестный композитор, конец XVI века)

Arie di corte (Жан-Батист Безар)

Siciliana (неизвестный композитор, конец XVI века)

Passacaglia (Людовико Ронкалли, 1692)

Аргентинский композитор Альберто Хинастера жил в Аргентине, а затем в Соединенных Штатах и Европе. Будучи выдающимся преподавателем, он считал своим учеником Астора Пьяццоллу. В музыке Хинастеры использовались аргентинские народные элементы, часто под влиянием традиции гаучо. Согласно этой традиции, безземельные всадники кочуют по аргентинским равнинам, или пампам. Гинастера был чрезвычайно вдохновлен этим образом и написал несколько «пампеан», или произведений, посвящённых равнинам. В его «Пампеане № 1» для скрипки и фортепиано музыка чередуется между свободным, рапсодическим стилем и энергичными ритмами гаучо, аргентинских ковбоев.

«В подражание Альбенису» — юмореска для фортепиано, написанная Родионом Щедриным в 1959 году. Посвящена выдающейся советской балерине Майе Плисецкой.

Пьеса написана в духе страстного, порывистого испанского танца. Частая смена размеров, темпов придает музыке характер импровизации, что особенно отличает танцы юга Испании — Андалузии (фанданго, херес).

Изначально пьеса предназначалась для фортепиано, но более известными стали ее транскрипции для струнного инструмента в сопровождении фортепиано.

Алексей Игудесман — австрийский скрипач, композитор, дирижер и комический актер. Фантазия для 2 скрипок соло и струнного оркестра Посвящается Вадиму Репину и Транссибирскому фестивалю искусств.

«Где же находится Коберия?» — можете спросить вы. -«Она спрятана между двумя дорогими моему сердцу местами, которые странным образом связаны в моей жизни и в жизни многих других людей», говорит сам автор.

Многие люди могут не знать, что между Кореей и Сибирью существует скрытая связь, которая исследуется в романе «Коберия».

В Сибири есть довольно большая корейская община, представители которой полностью ассимилировались и стали русскими/сибиряками.

«Когда сибирский скрипач Вадим Репин попросил меня написать произведение для двух скрипок и струнного оркестра, чтобы он мог исполнить его с Кларой-Джуми Кан, скрипачкой, родившейся в Корее, я понял, что хочу написать что-то, связанное с обеими странами. Я придумал это прекрасное загадочное место под названием Коберья, с его собственной главной темой (или, может быть, даже гимном), которая повторяется шесть раз. В «Фантазии о Коберье» она называется «Добро пожаловать в Коберью».