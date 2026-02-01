Рязанский хор. Праздничный круговорот

Программа обещает путешествие в историю родного края, обычаи и праздничные обряды наших предков. Тут и морозная задорная Зима с колядными гуляниями, и чарующая Весна с закличками, и радостное жаркое Лето со сватовством и благодатная Осень — время урожая и свадеб. Музыкальную основу программы составили обработки фольклора Рязанского края, а также композиции А. Орешкина, А. Ермакова, В. Попанова и Е. Дербенко. Доброй традицией стало участие в программе детской студии. Особой любовью у зрителей пользуется игра ребят на народных инструментах: гуслях, жалейках, окаринах и разнообразных ударных.