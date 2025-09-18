Фестиваль «Рязанские сказки: от фольклора до современности» 19-20 сентября 2025 г.

Приготовьтесь к двум дням волшебства, вдохновения и погружения в мир рязанского фольклора — фестиваль, который объединит традиции и современные формы искусства, чтобы рассказать истории, близкие каждому.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В программе двухдневного фестиваля:

Премьера анимационной сказки «Пётр и Феврония»;

Театрализованное представление «Утро, Вечер и Полночь» — постановка по мотивам рязанского фольклора;

Ярмарка ремёсел и мастер-классы по народно-художественным промыслам;

Традиционные игры и хороводы;

Лектории о сказках и культурных кодах региона;

Концерты творческих коллективов Рязанской области;

Атмосферные фотозоны и декорации из сказочного мира;

20 сентября в рамках фестиваля «Рязанские сказки: от фольклора до современности» состоится XX областной праздник национальных культур «Многоликая Россия», который организует ГБУК «Рязанский областной научно-методический центр народного творчества»;

и многое другое!

Мы говорим со зрителем на языке культуры и креативных индустрий — чтобы рязанские сказки жили в сердце каждого!

Приходите всей семьей! Сказка рядом — её просто нужно услышать.