Фестиваль «Рязанские сказки: от фольклора до современности» 19-20 сентября 2025 г.
Приготовьтесь к двум дням волшебства, вдохновения и погружения в мир рязанского фольклора — фестиваль, который объединит традиции и современные формы искусства, чтобы рассказать истории, близкие каждому.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
В программе двухдневного фестиваля:
- Премьера анимационной сказки «Пётр и Феврония»;
- Театрализованное представление «Утро, Вечер и Полночь» — постановка по мотивам рязанского фольклора;
- Ярмарка ремёсел и мастер-классы по народно-художественным промыслам;
- Традиционные игры и хороводы;
- Лектории о сказках и культурных кодах региона;
- Концерты творческих коллективов Рязанской области;
- Атмосферные фотозоны и декорации из сказочного мира;
- 20 сентября в рамках фестиваля «Рязанские сказки: от фольклора до современности» состоится XX областной праздник национальных культур «Многоликая Россия», который организует ГБУК «Рязанский областной научно-методический центр народного творчества»;
- и многое другое!
Мы говорим со зрителем на языке культуры и креативных индустрий — чтобы рязанские сказки жили в сердце каждого!
Приходите всей семьей! Сказка рядом — её просто нужно услышать.
- Возраст
- 0+