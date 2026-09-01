В Рязани пройдет Фестиваль народного искусства «Рязань многоликая», посвященный Году единства народов России. В рамках этого Фестиваля состоится концерт с одноименным названием.

В программе будут исполнены различные по жанрам традиционные песни и танцы народов Рязанщины: русские и татарские, мокшанские и казачьи в исполнении театра народной песни «Узорочье» Муниципального культурного центра, художественный руководитель Почетный работник культуры и искусства Рязанской области Надежда Кольцова.

Перед зрителями выступят солисты Валентина Рязанова и Диана Ембулатова, Мордовский песенный ансамбль «Келуня», художественный руководитель Ульяна Котяева, детский ансамбль казачьей песни «Казачата», художественный руководитель Виктор Губер.

Зрители смогут совершить путешествие по многонациональной России. Прозвучат песни, посвященные любви к Родине, уважению к ее истории и культурному наследию, отражающие современность и традиции, лирику и героизм, личные истории и судьбу целой страны.

Концерт напомнит, что все народы нашей страны объединяет любовь к Родине и стремление к общему миру.

Мероприятие будет интересно широкому кругу зрителей.