8 мая 2025 г. в 16:00 в Рязанском государственном областном художественном музее им. И.П. Пожалостина состоится открытие выставки «Рязань, что дарит вдохновенье».

Выставка посвящена сразу двум крупным юбилейным датам — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 930-летию основания Рязани. Такое совпадение неслучайно. Окончание войны в далёком мае 1945-го рязанские художники отметили активной подготовкой выставки к 850-летию города.

Война, вызвавшая пронзительное чувство Родины, причастности к героическому прошлому своей страны, стала поворотным моментом в отношении к памятникам архитектуры, в первые послереволюционные десятилетия нередко уничтожавшимся. В 1945—1946 гг. в разных городах страны наряду с выставками, посвященными недавно пережитым событиям, юбилеям выдающихся представителей отечественной культуры, народным художественным промыслам, стали организовываться разнообразные экспозиции по теме «Русская архитектурная старина».

Работа над изображением памятников архитектуры Рязани давалась местным художникам нелегко: не было нужных материалов и свободного времени для творчества. Тем не менее, объединившая 157 произведений 12 авторов выставка к 850-летию города была открыта 6 ноября 1945 года. Годом позже часть представленных на ней экспонатов вошла в коллекцию Рязанского художественного музея, послужив началом систематического собирания произведений рязанских художников.

К городской теме обращались многие художники следующих поколений, значительно раздвинувшие границы интерпретации образа Рязани. Наряду с изображением кремля в их работах присутствуют новостройки, многолюдные, но обжитые дворы многоэтажек, и в то же время, исчезающие из городской среды маленькие деревянные домики старых улиц, «помнящие» не одно поколение своих обитателей.

Преобладают на выставке виды Рязанского кремля — архитектурной жемчужины города. В экспозиции можно проследить, как менялись подходы к образному прочтению темы у разных мастеров. Если в картинах 1945 года у А.В. Сырова, Л.А. Климентовской, К.И. Болховитина, С.А. Шестаковой доминирует документально точная фиксация облика построек кремля, вплоть до деталей повседневной жизни, то в произведениях художников следующих десятилетий — В.П. Корнюшина, В.А. Иванова — предпочтение отдается художественному обобщению, созданию величественного символа города.

В состав выставки вошло более полусотни произведений живописи и графики второй половины ХХ — начала ХХI веков из фондов музея. Некоторые из них зрители увидят впервые за 80 лет благодаря проведенным реставрационным работам. Для многих в забытом облике предстанет город на этюдах С.Ф. Якушевского и П.И. Будкина. Но и в сравнительно недавно выполненных полотнах С.В. Ильиной и А.М. Ковалёва, акварелях А.В. Печатнова Рязань выглядит иначе, чем сейчас. Современные города стремительно меняются. Остановить время, прочувствовать его в одном из важнейших исторических отрезков — от событий Победы до наших дней — позволит данная выставка.

Выставка работает с 8 мая по 30 августа 2025 г. в художественном музее по адресу: Рязань, ул. Свободы, 57. Вход с 11 до 18 час., кроме понедельника и первой пятницы месяца. Тел. для справок: +7 (4912) 44-18-83