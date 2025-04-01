Новая концертная программа «Рядом с тобой» Ярослав Сумишевский — артист, которого выбрал народ.

Один из самых ярких и востребованных исполнителей, народный певец и любимец публики, представляет свою новую программу «Рядом с тобой». Артист исполнит проверенные хиты из своего репертуара, а также новые композиции; поделится музыкальной историей своего длинного, сложного и яркого творческого пути. Е

го к успеху был непростым, но ярким: на сегодняшний день Ярослав — востребованный исполнитель, которого часто называют «народным артистом интернета». Вот что говорит Ярослав: «Я назвал новую концертную программу „Рядом с тобой“ не просто так: мне крайне важно быть рядом с вами, мои зрители. Я всю жизнь шел к своей мечте стать большим артистом, музыкантом, стоять на большой сцене, дарить людям минуты радости. Моя мечта сбылась — каждый день я пою для вас, любимые зрители. Я чувствую вашу любовь, ваше тепло и поддержку. Вы дарите мне энергию для новых достижений. Быть рядом с вами — для меня огромная честь и великое счастье».

Секрет успеха Ярослава Сумишевского — в уникальном голосе, несомненном таланте, невероятном профессионализме и искренней любви к своим зрителям. Каждый концерт Ярослава Сумишевского — это атмосферный вечер, наполненной музыкой, песнями, качественным звуком и выверенным светом. Уникальный голос, проникновенное исполнение, лирические тексты и живой вокал — неотъемлемые акценты его выступлений. Подарите себе незабываемые впечатления от посещения концерта любимого исполнителя!