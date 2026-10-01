Спектакль-концерт в жанре народной мистерии по одноимённой поэме Николая Мельникова. Народный артист России ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ Ансамбль «КОМОНЬ» По задумке режиссёра Марины Брусникиной в концерте поэзия в прочтении Евгения Миронова соединяется с авторской электронной музыкой Николая Попова и народным звучанием фольклорного ансамбля «Комонь». «Меня поразила эта поэма своей бесхитростностью, открытостью и какой-то настоящей природной народной мощью. Вот наотмашь. У нас на репетиции возник такой термин – русский космос. И вот для создания этого космоса и слились воедино все наши участники: потрясающий Евгений Миронов с его душой, талантом, композитор Николай Попов со своей музыкальной фантазией и удивительным электронным миром, и русский фольклор в исполнении прекрасного ансамбля «Комонь», – говорит режиссер. Идея воплотить на сцене поэму «Русский Крест» пришла Евгению Миронову после общения со старцем Илием, который был духовником Николая Мельникова и трагически пережил его гибель, поэтому его желанием было, чтобы это произведение в театре или в кино увидело больше людей. «В моей голове несколько лет не укладывалось, какими средствами можно передать трагическую щемящую ноту этой поэмы, которая как песнь о простом человеке из деревни, собственно, откуда и сам Николай Мельников, – признается Евгений Миронов. – Он из очень простой семьи, отец у него, как и у меня – шофер. Для меня эта поэма по своей эпичности близка к древнегреческой трагедии, потому что ничего не меняется, и боли и радости простых людей остаются теми же, что и были во все времена. Тогда мы с режиссером Мариной Брусникиной решили попробовать соединить поэзию с музыкальным и видеорядом, так появился формат концерта, и если в нем все соединится, может быть, мы и достигнем той трагической ноты, которую задал автор».