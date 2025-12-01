25 декабря в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике откроется масштабная выставка, которая расскажет о русских традициях и их роли в сохранении культурного кода российской нации.

Выставка объединит произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и образцы народного костюма из собрания Государственного Русского музея и Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.

На одной площадке будут представлены работы художников Алексея Венецианова, Ивана Билибина, Владимира Маковского, Павла Радимова, подлинные крестьянские костюмы, редкие образцы вышивки, обрядовая посуда, лаковая миниатюра и игрушки — более 400 экспонатов.

Выставка «Русская традиция» — прекрасный подарок для жителей и гостей нашего города в канун наступающих праздников.

Проект реализован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках нацпроекта «Семья».

Открытие выставки состоится 25 декабря в 16:00 в Рязанском историческом музее (ул. Соборная, 22).