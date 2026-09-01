7 ноября в Рязанской областном дворце культуры и искусства будет показана музыкальная сказка с песочной анимацией «Руслан и Людмила». В её основе — одноименная поэма Александра Сергеевича Пушкина. Зрителей ждёт волшебное путешествие в мир былин: там, где над Лукоморьем шелестит листва волшебного дуба, а учёный кот ведёт свои загадочные рассказы.

Зрителей ждёт уникальное концертное шоу, где песочная анимация сочетается с живой классической музыкой и художественным чтением, и где оживают с детства знакомые сцены поэмы Пушкина: Лукоморье, похищение Людмилы, замок злого Черномора.

Из разноцветного песка на глазах у публики художник создаёт иллюстрации. Каждое движение руки рождает новую картину: из облака проступит свадебный пир у князя Владимира, закружится вихрь, уносящий Людмилу, возникнет мрачное логово Черномора, оживёт грозная говорящая голова — страж древних тайн, который поможет Руслану найти путь к спасению своей любимой.

Текст звучит под живую фортепианную музыку. В программе — произведения русских композиторов XIX века: Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова, Александра Бородина и других. Музыка не просто сопровождает рассказ: торжественные мелодии подчёркивают богатырскую силу Руслана, нежные мотивы раскрывают чувства Людмилы, а таинственные аккорды погружают в атмосферу владений Черномора.

Спектакль представляет концертное агентство «Артсказка» — художники песочной анимации, музыканты и актёры, которые вместе создают тёплые, живые истории, рассказанные не только словами, но и музыкой, светом и движением песка.