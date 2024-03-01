Сергей Жуков и легендарная группа «Руки Вверх!»! «Руки Вверх!» по праву считаются самой популярной и народной группой страны, из года в год устанавливая рекорды посещаемости на своих концертах, на которые приходят несколько поколений зрителей. Этим летом они превзошли собственный рекорд, собрав на главном стадионе страны 75 000 человек. Теперь это грандиозное шоу едет по стране. «Крошка моя», «Алешка», «Чужие губы», «Студент», «Он тебя целует», «18 мне уже» — эти песни Сергея Жукова знает наизусть и хором поет весь зал. Музыка группы дарит бесценные эмоции и воспоминания. Первые дискотеки, первая любовь, поцелуи, встречи и расставания и всё это под музыку «Руки Вверх!» У вас будет шанс насладиться творчеством кумира: всеми любимые песни, современная танцевальная шоу-программа, качественные звук и свет уже готовы к тому, чтобы разжечь пожар в Ваших сердцах! Приходи и мы споём любимые хиты легендарной группы вместе с тобой! Не забудь приобрести билеты заранее. Обычно, они заканчиваются задолго до концерта. До встречи на концертах!