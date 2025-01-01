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Рождественские истории Астрид Линдгрен
Кино

Рождественские истории Астрид Линдгрен

Четыре новеллы, действие которых разворачивается в канун Рождества. Брат и сестра Гуннар и Гунилла вынуждены встречать праздник в больничных койках. Однако их скучные дни внезапно превращаются в увлекательное приключение благодаря необычному подарку — старинным часам, в которых скрывается секрет: внутри живет деревянная кукушка, хранительница историй, которая и переносит Гуннара и Гуниллу в чудесный мир сказок Астрид Линдгрен.

Режиссёр
Аре Остнес, Япрак Моралы
Продолж.
59 мин.
Премьера
2025-01-01 00:00:00 в России
Возраст
0+
Жанры
Мультфильм, Приключение, Комедия

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