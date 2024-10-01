Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 22
13°
Срд, 23
14°
Чтв, 24
ЦБ USD 96.59 0.5 23/10
ЦБ EUR 104.87 0.47 23/10
Нал. USD 96.15 / 96.20 22/10 17:55
Нал. EUR 103.60 / 104.75 22/10 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
2 часа назад
403
Секреты предпринимательского успеха. В Рязани прошла первая Альфа-Конф...
Главная тема Альфа-Конфы в Рязани была сформулирована л...
8 часов назад
1 755
Рязанская Южная Корея. Обзор на новое кафе стритфуда «Chiko»
Сетевое кафе корейской уличной кухни «Chiko» открыли в ...
Вчера 12:33
7 660
Обставить дом с комфортом. В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать ме...
В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать мебель. Центр...
15 октября 14:33
9 608
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Россия, Русь! Храни себя, храни!
10 ноября в 18:00
Концерты

Россия, Русь! Храни себя, храни!

Рязанский дворец молодежи

Приглашаем на концертную программу академического Кубанского казачьего хора «Россия, Русь! Храни себя, храни!».

Духовно-патриотическая программа приурочена к юбилею важнейшего отрезка в жизни народного артиста России, Героя Труда России, доктора искусствоведения Виктора Гавриловича Захарченко — 50-летию художественного руководства Кубанским казачьим хором.

В концерте прозвучат исторические, лирические, обрядовые народные песни в обработке Виктора Захарченко, а также духовно-патриотические авторские произведения выдающихся композиторов-песенников: А. Пахмутовой, Т. Хренникова, В. Захарченко и других, ставшие духовным оружием в противостоянии мировому злу.

Возраст
6+