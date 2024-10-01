Приглашаем на концертную программу академического Кубанского казачьего хора «Россия, Русь! Храни себя, храни!».

Духовно-патриотическая программа приурочена к юбилею важнейшего отрезка в жизни народного артиста России, Героя Труда России, доктора искусствоведения Виктора Гавриловича Захарченко — 50-летию художественного руководства Кубанским казачьим хором.

В концерте прозвучат исторические, лирические, обрядовые народные песни в обработке Виктора Захарченко, а также духовно-патриотические авторские произведения выдающихся композиторов-песенников: А. Пахмутовой, Т. Хренникова, В. Захарченко и других, ставшие духовным оружием в противостоянии мировому злу.