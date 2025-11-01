Роман с того света

1989 год. Юный водитель мусоровоза и музыкант Рома, далекий от идеалов добродетели, находит ковер с мистическими свойствами, который переносит его в будущее, чтобы он мог исправить ошибки прошлого.
- Режиссёр
- Константин Шелягин
- Актёры
- Дмитрий Блажко, Прохор Дубравин, Игорь Гаспарян, Маргарита Шерш, Екатерина Балабина, Константин Шелягин, Павел Баршак, Савелий Наумов, Павел Кассинский, Нелли Неведина, Иван Моховиков, Игорь Колесников, Максим Мальцев, Наталия Хорошун
- Продолж.
- 95 мин.
- Премьера
-
4 декабря 2025 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Научная фантастика, Комедия