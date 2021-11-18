Рокки — это я

Реальная история невероятного успеха. Начинающий актер Сильвестр Сталлоне пишет сценарий про молодого боксера. Блестящую историю хочет купить крупная голливудская студия, но Сталлоне готов ее продать только при условии, что главную роль Рокки сыграет он сам. Студийные боссы не воспринимают всерьез амбиции выскочки, чье лицо частично перекошено, а речь полна дефектов. Отказавшись от предложенного гонорара, Сталлоне обрекает свою семью на годы трудностей, чтобы снять фильм своей мечты самостоятельно. Картина становится самым большим кассовым хитом 1976 года, получив 10 номинаций на премию «Оскар» и награду за «лучший фильм».
- Страна
- США
- Режиссёр
- Питер Фаррелли
- Актёры
- Энтони Ипполито, Тоби Кеббелл, АннаСофия Робб, Мэтт Диллон, Стивен Джеймс, Джей Дюпласс, П.Дж.Берн, Кики Сето, Эрик Палладино, Трейси Леттс, Роберт Морган, Скот Теллер, Джон Патрик Джордан, Тревор Сент-Джон, Майкл Фукс
- Продолж.
- 128 мин.
- Премьера
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19 ноября 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Биография, Драма, Спортивный