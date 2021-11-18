Рокки — это я

Реальная история невероятного успеха. Начинающий актер Сильвестр Сталлоне пишет сценарий про молодого боксера. Блестящую историю хочет купить крупная голливудская студия, но Сталлоне готов ее продать только при условии, что главную роль Рокки сыграет он сам. Студийные боссы не воспринимают всерьез амбиции выскочки, чье лицо частично перекошено, а речь полна дефектов. Отказавшись от предложенного гонорара, Сталлоне обрекает свою семью на годы трудностей, чтобы снять фильм своей мечты самостоятельно. Картина становится самым большим кассовым хитом 1976 года, получив 10 номинаций на премию «Оскар» и награду за «лучший фильм».