Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 07
Вск, 08
Пнд, 09
ЦБ USD 82.14 0.35 07/11
ЦБ EUR 92.19 0.03 07/11
Нал. USD 82.89 / 82.80 07/11 08:03
Нал. EUR 93.16 / 94.05 07/11 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
Что изменится в Дядьково к 2029 году: дороги, мост-дублёр и новый жило...
Разбираемся, как район с собственной инфраструктурой, п...
5 ноября 12:01
979
«Прайм-Стоматология» — в топ-10 клиник региона по премии ПроДокторов 2...
Сеть стоматологических клиник «Прайм-Стоматология» в Ря...
5 ноября 11:25
541
EVOLUTE объявляет старт производства по полному циклу и цену нового эл...
EVOLUTE, электромобильный бренд № 1 в России¹, объявляе...
15 октября 14:10
5 550
EVOLUTE, электромобильный бренд № 1 в России: рекорд продаж в сентябре...
EVOLUTE — электромобильный бренд № 1 в России — подводи...
8 октября 10:55
16 250
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Рокки — это я

Реальная история невероятного успеха. Начинающий актер Сильвестр Сталлоне пишет сценарий про молодого боксера. Блестящую историю хочет купить крупная голливудская студия, но Сталлоне готов ее продать только при условии, что главную роль Рокки сыграет он сам. Студийные боссы не воспринимают всерьез амбиции выскочки, чье лицо частично перекошено, а речь полна дефектов. Отказавшись от предложенного гонорара, Сталлоне обрекает свою семью на годы трудностей, чтобы снять фильм своей мечты самостоятельно. Картина становится самым большим кассовым хитом 1976 года, получив 10 номинаций на премию «Оскар» и награду за «лучший фильм».

Страна
США
Режиссёр
Питер Фаррелли
Актёры
Энтони Ипполито, Тоби Кеббелл, АннаСофия Робб, Мэтт Диллон, Стивен Джеймс, Джей Дюпласс, П.Дж.Берн, Кики Сето, Эрик Палладино, Трейси Леттс, Роберт Морган, Скот Теллер, Джон Патрик Джордан, Тревор Сент-Джон, Майкл Фукс
Продолж.
128 мин.
Премьера
19 ноября 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Биография, Драма, Спортивный

Еще в кино

Кино
Инфлюенсер
Кино
Синистер. Дом мертвых
Кино
Мульт в кино. Выпуск №201. Цифровая азбука с Бодо Бородо
Кино
Живая книга
Кино
Зверь
Кино
Шкатулка проклятия. Зло внутри
Кино
Святые предприниматели
Кино
Дедмобиль
Кино
Большие гонки. Пегас III
Кино
Приключения пингвиненка
Кино
Свинцовые небеса
Кино
Навар