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Рок в поддержку бездомных животных
7 апреля в 19:00
Концерты

Рок в поддержку бездомных животных

Арт-клуб «Площадка»

Уважаемые музыкальные энтузиасты и любители домашних питомцев! Мы рады пригласить вас на уникальное и незабываемое событие — рок-концерт, целью которого является поддержка бездомных животных.

Животные — это неотъемлемая часть нашей жизни, они являются нашими друзьями, верными партнерами и искренними компаньонами. Однако, на протяжении долгих лет множество животных оказывается бездомными, лишенными тепла, заботы и безопасности.

Рокеры Рязани совместно с зооактивисткой Кристиной Осьмухиной приглашают вас на мероприятие, которое состоится 07.04 в арт-клубе «Площадка», все вырученные средства с которого пойдут на покупку кормов для бездомных кошек и собак, спасенных с улицы и ищущих свой дом, а также на оплату их временных передержек.

В программе вас ждет качественная музыка, бар, а также теплая атмосфера любви, поддержки и взаимопонимания!

Ждем всех! Сделаем мир лучше вместе!

Возраст
16+