Молодежная группа Рязанского губернаторского симфонического оркестра

Солисты: Екатерина Епифанова и Алина Сафронова

Лектор-музыковед Евгений Кондрашов

Концерт молодежки Рязанского губернаторского симфонического оркестра — это дух эксперимента и молодости. Молодежный состав симфонического оркестра представит программу «Рок-хиты», которая станет настоящим вызовом привычным представлениям о симфонической музыке. Зрители, готовые к смелым сочетаниям жанров, станут свидетелями уникального действа: от барокко до гранжа, от оперных арий до саундтреков в тяжелой обработке.

Оркестр виртуозно соединит эпохи и стили. В концерте прозвучат великие хиты, пропущенные через призму рок-звучания. Мощь баховской «Токкаты и фуги ре минор» задаст тон всему вечеру, сменившись неистовым штормом Вивальди. Ария «Царицы ночи» Моцарта заиграет новыми, почти пугающими красками, а ритмы Пятой симфонии Бетховена станут ближе к современному слушателю благодаря мощной ритм-секции.

Не обошли стороной и отечественное наследие. Пронзительная «Кукушка» Цоя в исполнении оркестра и солиста заставит зал затаить дыхание. Украшением программы станут и инструментальные хиты — виртуозный 24-й каприс Паганини, драйвовые «Explosive» от Bond и величественный «Palladio» Дженкинса.

Концерт пройдет на ступенях филармонии со стороны Нижнего парка. Вход свободный.