Родной земли многоголосье

На летней эстраде КДЦ «Октябрь» состоится концерт песенно — инструментального ансамбля «ОТРАДА» — лауреата Международных и Всероссийских конкурсов и фестивалей, который в 2025 году отметит свое 30-летие.

В составе группы профессиональные талантливые исполнители, которые сумели завоевать сердца многих отечественных и зарубежных слушателей. На концерте зрители услышат русские народные песни, песни о Родине и любви к своему Отечеству, инструментальные обработки народных мелодий композиторов-классиков, в которых воплотились неповторимая красота русской души.

Встреча с «ОТРАДОЙ», принесет Вам радость и незабываемые впечатления. Не упускайте случая прильнуть к чистым источникам русской народной культуры.