Веселая и изобретательная Злата ради школьного бала и первого поцелуя остается дома одна под присмотром новейшего робота-няньки Нотрикса. Уверенная, что легко обманет машину, Злата вскоре обнаруживает, что имеет дело с неуязвимым противником, контролирующим весь дом. Отчаявшись, она вместе с влюбленным в нее соседом Никитой находит нестандартный выход — они начинают общаться с роботом на его языке, используя «идеальные промпты». Их дружба с железным другом стремительно набирает обороты и приводит к грандиозной вечеринке, которая оборачивается настоящим хаосом. Именно в этот момент Злате предстоит сделать выбор и понять, что такое настоящая дружба и самопожертвование.