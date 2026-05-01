Веселая и изобретательная Злата ради школьного бала и первого поцелуя остается дома одна под присмотром новейшего робота-няньки Нотрикса. Уверенная, что легко обманет машину, Злата вскоре обнаруживает, что имеет дело с неуязвимым противником, контролирующим весь дом. Отчаявшись, она вместе с влюбленным в нее соседом Никитой находит нестандартный выход — они начинают общаться с роботом на его языке, используя «идеальные промпты». Их дружба с железным другом стремительно набирает обороты и приводит к грандиозной вечеринке, которая оборачивается настоящим хаосом. Именно в этот момент Злате предстоит сделать выбор и понять, что такое настоящая дружба и самопожертвование.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Максим Максимов
- Актёры
- Ева Смирнова, Денис Кукояка, Елена Кукояка, Василиса Кукояка, Милана Хаметова, Ольга Тумайкина, Тимофей Зайцев, Андрей Пынзару, Никита Конкин, Давид Манукян, Никита Родионов, Милана Макарова
- Премьера
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18 июня 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Комедия