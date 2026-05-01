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Робоняня

Веселая и изобретательная Злата ради школьного бала и первого поцелуя остается дома одна под присмотром новейшего робота-няньки Нотрикса. Уверенная, что легко обманет машину, Злата вскоре обнаруживает, что имеет дело с неуязвимым противником, контролирующим весь дом. Отчаявшись, она вместе с влюбленным в нее соседом Никитой находит нестандартный выход — они начинают общаться с роботом на его языке, используя «идеальные промпты». Их дружба с железным другом стремительно набирает обороты и приводит к грандиозной вечеринке, которая оборачивается настоящим хаосом. Именно в этот момент Злате предстоит сделать выбор и понять, что такое настоящая дружба и самопожертвование.

Страна
Россия
Режиссёр
Максим Максимов
Актёры
Ева Смирнова, Денис Кукояка, Елена Кукояка, Василиса Кукояка, Милана Хаметова, Ольга Тумайкина, Тимофей Зайцев, Андрей Пынзару, Никита Конкин, Давид Манукян, Никита Родионов, Милана Макарова
Премьера
18 июня 2026 в России
Возраст
6+
Жанры
Комедия

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