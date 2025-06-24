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Ритуал

По мотивам одного из самых ужасающих экзорцизмов в истории. Одержимую дьяволом девушку пытаются спасти двое священников — постепенно теряющий веру Джозеф (Дэн Стивенс) и терзаемый призраками прошлого Теофил (Аль Пачино). Чтобы дать отпор демонам, им предстоит объединиться и пройти через серию шокирующих обрядов, каждый из которых страшнее предыдущего.

Режиссёр
Дэвид Миделл
Актёры
Аль Пачино, Дэн Стивенс, Эшли Грин, Патриция Хитон, Эбигейл Коуэн, Мария Камила Хиральдо, Ричи Монтгомери, Эмили Бринкс, Энрико Натале, Лианн Паттисон, Келвин Уилльямс, Кортни Рей Аллен
Продолж.
98 мин.
Премьера
2025-06-26 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

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