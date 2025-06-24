По мотивам одного из самых ужасающих экзорцизмов в истории. Одержимую дьяволом девушку пытаются спасти двое священников — постепенно теряющий веру Джозеф (Дэн Стивенс) и терзаемый призраками прошлого Теофил (Аль Пачино). Чтобы дать отпор демонам, им предстоит объединиться и пройти через серию шокирующих обрядов, каждый из которых страшнее предыдущего.