Добро пожаловать в Рим — город пленительных красок, город загадочных масок, город немыслимых сказок, город-мечта для тех, кого влечёт история с её невероятными событиями! Можно бесконечно долго ходить по столице Италии и рассматривать руины, но Рим совершенно точно не оживёт без проводника к сердцу «Вечного города». А есть ли на свете лучший проводник в мир чувств, чем музыка? Только она способна раскрыть тайны веков и поведать о встречах, которые невозможно забыть. Стоит только открыть своё сердце музыке, любви и Риму.

Именно в этом чудесном городе более 70 лет назад произошла первая встреча принцессы Анны и журналиста Джо Брэдли, та самая прогулка, которая навсегда изменила жизнь наследницы европейского престола и молодого американца.

Колизей, Римский форум, домик на виа Маргутта, знаменитая Испанская лестница, танцплощадка на Тибре, палаццо Барберини и, конечно же, «Уста правды» у входа в церковь Санта-Мария-ин-Космедин — приглашаем вас прогуляться по легендарным уголкам романтического Рима и увидеть, как рождаются настоящие чувства.

Следуйте за музыкой, за любовью и за нашим очаровательным гидом Франческой. Это будут ваши римские каникулы!

Спектакль идет в сопровождении оркестра.