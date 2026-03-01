РГСО, Я. Тимофеев, А. Сафронова. Финалы Четвертых симфоний

Рязанский губернаторский симфонический оркестр
Художественный руководитель и главный дирижер Сергей Оселков
Лауреат международных конкурсов Алина Сафронова (сопрано)
Лектор Московской государственной академической филармонии, музыковед Ярослав Тимофеев
В программе:
- В. А. Моцарт. Симфония № 4 ре мажор, KV 19, III. Presto
- Л. ван Бетховен. Симфония № 4 си-бемоль мажор, ор. 60, IV. Allegro ma non troppo
- И. Брамс. Симфония № 4 ми минор, ор. 98, IV. Allegro energico e passionato
- Р. Шуман. Симфония № 4 ре минор, ор. 120, IV. Langsam — Lebhaft
- П. Чайковский. Симфония № 4 фа минор, ор. 36, IV. Allegro con fuoco
- Г. Малер. Симфония № 4 соль мажор, IV. Sehr Behaglich (Wir geniessen die himmlischen Freuden из «Волшебного рога мальчика»), соло сопрано
- Возраст
- 6+