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РГСО. Солисты Московской филармонии
15 февраля в 17:00
Концерты

РГСО. Солисты Московской филармонии

Концертный зал Рязанской областной филармонии

15 февраля в 17.00 в Рязанской филармонии зрителей ждет новая встреча с шедеврами эпохи романтизма. В концерте примут участие Рязанский губернаторский симфонический оркестр под управлением Сергея Оселкова и молодые виртуозы — солисты Московской филармонии Леонид Железный (скрипка) и Василий Степанов (виолончель).

В программе прозвучат:

Концерт для скрипки и виолончели с оркестром ля минор И. Брамса

Симфония № 2 до мажор Р. Шумана

Концерт пройдет при поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

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