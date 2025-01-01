РГСО. Солисты Московской филармонии

15 февраля в 17.00 в Рязанской филармонии зрителей ждет новая встреча с шедеврами эпохи романтизма. В концерте примут участие Рязанский губернаторский симфонический оркестр под управлением Сергея Оселкова и молодые виртуозы — солисты Московской филармонии Леонид Железный (скрипка) и Василий Степанов (виолончель).
В программе прозвучат:
Концерт для скрипки и виолончели с оркестром ля минор И. Брамса
Симфония № 2 до мажор Р. Шумана
Концерт пройдет при поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».
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