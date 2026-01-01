Рязань
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
655
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
2 840
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
9 612
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 754
Новое
РГСО, Рязанский камерный хор. Gloria
1 февраля в 17:00
Концерты

РГСО, Рязанский камерный хор. Gloria

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Рязанский губернаторский симфонический оркестр

Художественный руководитель и главный дирижер Сергей Оселков

Рязанский камерный хор

Художественный руководитель Алексей Ракин

Главный хормейстер Илья Волков

В программе:

  • Ф. Пуленк. Gloria для сопрано, смешанного хора и оркестра соль мажор
  • К. Сен-Санс. Симфония № 2 ля минор op. 55

Gloria для сопрано, смешанного хора и оркестра (1959) является ярким образом вокально-инструментальной музыки Франсиса Пуленка. Композитор неоднократно подчеркивал особую роль хоровых жанров в своем творчестве, позволивших ему «полностью выразить себя». На склоне лет французский мастер все чаще обращался к жанрам духовной музыки. Пуленк определил жанр произведения как «большой симфонический хорал». Сочиняя «Глорию», композитор вдохновлялся другим великим образцом — «Глорией» Антонио Вивальди. Непосредственным поводом к созданию послужил заказ от Фонда Кусевицкого. Месса состоит из шести частей, которые входят в латинский ординарий католического богослужения. Красочность и контрастность, красота мелодических линий и богатство гармоний передают тонкость и психологическую глубину произведения, служат выражением человеческой души.

Симфония № 2 (1859) написана в период расцвета творчества Камиля Сен-Санса. Произведение отличают приверженность классическим традициям, благородная сдержанность чувств, преобладание лирического начала. Созданием симфонии композитор поддержал начинания дирижера и пропагандиста Жюля Паделу, основавшего оркестр «Общество молодых артистов консерватории» с целью возрождения популярности симфонической музыки у французской публики. Впоследствии Сен-Санс посвятил симфонию Паделу.

Возраст
6+