РГСО, Рязанский камерный хор. Gloria

Рязанский губернаторский симфонический оркестр
Художественный руководитель и главный дирижер Сергей Оселков
Рязанский камерный хор
Художественный руководитель Алексей Ракин
Главный хормейстер Илья Волков
В программе:
- Ф. Пуленк. Gloria для сопрано, смешанного хора и оркестра соль мажор
- К. Сен-Санс. Симфония № 2 ля минор op. 55
Gloria для сопрано, смешанного хора и оркестра (1959) является ярким образом вокально-инструментальной музыки Франсиса Пуленка. Композитор неоднократно подчеркивал особую роль хоровых жанров в своем творчестве, позволивших ему «полностью выразить себя». На склоне лет французский мастер все чаще обращался к жанрам духовной музыки. Пуленк определил жанр произведения как «большой симфонический хорал». Сочиняя «Глорию», композитор вдохновлялся другим великим образцом — «Глорией» Антонио Вивальди. Непосредственным поводом к созданию послужил заказ от Фонда Кусевицкого. Месса состоит из шести частей, которые входят в латинский ординарий католического богослужения. Красочность и контрастность, красота мелодических линий и богатство гармоний передают тонкость и психологическую глубину произведения, служат выражением человеческой души.
Симфония № 2 (1859) написана в период расцвета творчества Камиля Сен-Санса. Произведение отличают приверженность классическим традициям, благородная сдержанность чувств, преобладание лирического начала. Созданием симфонии композитор поддержал начинания дирижера и пропагандиста Жюля Паделу, основавшего оркестр «Общество молодых артистов консерватории» с целью возрождения популярности симфонической музыки у французской публики. Впоследствии Сен-Санс посвятил симфонию Паделу.
- Возраст
- 6+