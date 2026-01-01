РГСО, Рязанский камерный хор. Gloria

Рязанский губернаторский симфонический оркестр

Художественный руководитель и главный дирижер Сергей Оселков

Рязанский камерный хор

Художественный руководитель Алексей Ракин

Главный хормейстер Илья Волков

В программе:

Ф. Пуленк. Gloria для сопрано, смешанного хора и оркестра соль мажор

К. Сен-Санс. Симфония № 2 ля минор op. 55

Gloria для сопрано, смешанного хора и оркестра (1959) является ярким образом вокально-инструментальной музыки Франсиса Пуленка. Композитор неоднократно подчеркивал особую роль хоровых жанров в своем творчестве, позволивших ему «полностью выразить себя». На склоне лет французский мастер все чаще обращался к жанрам духовной музыки. Пуленк определил жанр произведения как «большой симфонический хорал». Сочиняя «Глорию», композитор вдохновлялся другим великим образцом — «Глорией» Антонио Вивальди. Непосредственным поводом к созданию послужил заказ от Фонда Кусевицкого. Месса состоит из шести частей, которые входят в латинский ординарий католического богослужения. Красочность и контрастность, красота мелодических линий и богатство гармоний передают тонкость и психологическую глубину произведения, служат выражением человеческой души.

Симфония № 2 (1859) написана в период расцвета творчества Камиля Сен-Санса. Произведение отличают приверженность классическим традициям, благородная сдержанность чувств, преобладание лирического начала. Созданием симфонии композитор поддержал начинания дирижера и пропагандиста Жюля Паделу, основавшего оркестр «Общество молодых артистов консерватории» с целью возрождения популярности симфонической музыки у французской публики. Впоследствии Сен-Санс посвятил симфонию Паделу.