РГСО, Рустам Комачков (виолончель)

Рязанский губернаторский симфонический оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Сергей Оселков

Лауреат международных конкурсов Рустам Комачков (виолончель)

В программе:

Д. Шостакович. Концерт № 1 для виолончели с оркестром ми-бемоль мажор ор. 107

А. Брукнер. Симфония № 3 ре минор WAB 103

Первый виолончельный концерт Дмитрия Шостаковича (1959) был посвящен другу композитора, выдающемуся виолончелисту Мстиславу Ростроповичу. Композитор признавался, что замысел написания виолончельного концерта зрел несколько лет. Первоначальным импульсом к сочинению стало знакомство с симфонией-концертом для виолончели с оркестром Сергея Прокофьева. Концерт состоит из четырех частей. Причина обращения композитора к подобному циклу — желание сделать отдельной частью каденцию, в которой показаны виртуозные возможности солиста. В концерте почти везде доминирует солист, а оркестровая партия написана для более камерного состава: исключены трубы, тромбоны, но есть развернутая партия одной валторны, чей тембр органично сочетается со звучанием солирующей виолончели.

Третья симфония (1873) австрийского композитора Антона Брукнера посвящена Рихарду Вагнеру. Знакомство с музыкой Вагнера стало для Брукнера сильнейшим потрясением, которое во многом определило само его решение обратиться к сочинению симфоний. В годы, когда Вагнер был озабочен строительством своего театра в Байройте, Брукнер написал ему с предложением посвятить одну из своих симфоний; не получив ответа, он отправился в Байройт лично. Вагнер, просмотрев партитуры Второй и Третьей симфоний, высоко оценил последнюю и принял посвящение. Первоначально в симфонии звучали цитаты из музыки «мастера из мастеров», как Брукнер называл Вагнера, но позже автор исключил их, оставив лишь лейтмотив сна из «Валькирии» в коде Adagio Премьера симфонии состоялась в 1877 году, не получив первоначально одобрения у публики. Однако впоследствии Третья симфония заняла прочное место в репертуаре оркестров мира.