РГСО. На бис!

Рязанский губернаторский симфонический оркестр

Художественный руководитель и главный дирижер Сергей Оселков

Никита Жбанов (вокал)

Екатерина Епифанова (меццо-сопрано)

Солистка Рязанского областного музыкального театра Наталья Нелюбина (сопрано)

Александр Зацепин известен как автор 300 песен и музыки к 120 фильмам и мультфильмам, среди которых: «Красная палатка», «Земля Санникова», «31 июня», «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Капитан Немо», «Не может быть!», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Женщина, которая поёт», «Тайна третьей планеты» и многие другие.

Концерт, посвященный 100-летнему юбилею легендарного композитора, приглашает вас погрузиться в атмосферу любимого кино для нескольких поколений зрителей.

В исполнении Рязанского губернаторского симфонического оркестра под управлением Сергея Оселкова прозвучат мелодии, ставшие настоящим культурным кодом нашей страны и музыкальным символом целого века. Оригинальные симфонические аранжировки раскроют весь масштаб таланта именинника, объединив искрометный юмор, светлую ностальгию и чистую музыкальную магию на одной сцене. Этот праздничный вечер, приуроченный к вековому юбилею маэстро, станет идеальным событием для незабываемого отдыха всей семьи.