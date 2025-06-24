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РГСО. На бис!
24 июня в 19:00
Концерты

РГСО. На бис!

Концертный зал Рязанской областной филармонии

  • Рязанский губернаторский симфонический оркестр
  • Художественный руководитель и главный дирижер Сергей Оселков
  • Никита Жбанов (вокал)
  • Екатерина Епифанова (меццо-сопрано)
  • Солистка Рязанского областного музыкального театра Наталья Нелюбина (сопрано)

Александр Зацепин известен как автор 300 песен и музыки к 120 фильмам и мультфильмам, среди которых: «Красная палатка», «Земля Санникова», «31 июня», «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Капитан Немо», «Не может быть!», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Женщина, которая поёт», «Тайна третьей планеты» и многие другие.

Концерт, посвященный 100-летнему юбилею легендарного композитора, приглашает вас погрузиться в атмосферу любимого кино для нескольких поколений зрителей.

В исполнении Рязанского губернаторского симфонического оркестра под управлением Сергея Оселкова прозвучат мелодии, ставшие настоящим культурным кодом нашей страны и музыкальным символом целого века. Оригинальные симфонические аранжировки раскроют весь масштаб таланта именинника, объединив искрометный юмор, светлую ностальгию и чистую музыкальную магию на одной сцене. Этот праздничный вечер, приуроченный к вековому юбилею маэстро, станет идеальным событием для незабываемого отдыха всей семьи.

Возраст
6+