РГСО. Ко дню российского кино

Рязанский губернаторский симфонический оркестр
Художественный руководитель и главный дирижер Сергей Оселков
Лауреат международных конкурсов Алина Сафронова (сопрано)
Программа:
М. Таривердиев. Моноопера «Ожидание»
И. Дунаевский. Увертюра к к/ф «Дети капитана Гранта»
А. Петров. Дождь. Пьеса из музыки к к/ф «Я шагаю по Москве»
Увертюра к к/ф «Вокзал для двоих»
Подводный мир из к/ф «Человек-амфибия»
Юмореска из к/ф «Человек-амфибия»
Е.Крылатов. Ожидание из телесериала «И это все о нем»
А.Шнитке. Музыка из к/ф «Экипаж»
А. Зацепин. Гайдай — сюита. Музыка из к/ф «Бриллиантовая рука» и «Кавказская пленница»
Гайдай — сюита 2. Музыка из к/ф «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»
Погоня из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию»
Г. Гладков. Музыка из к/ф «Формула любви» и «Двенадцать стульев»
М. Дунаевский. Песня мушкетеров из т/ф «Д'Артаньян и три мушкетера»
- Возраст
- 6+