В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
3 485
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 472
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 414
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 484
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
РГСО. Ко дню российского кино
28 августа в 19:00
Концерты

РГСО. Ко дню российского кино

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Рязанский губернаторский симфонический оркестр

Художественный руководитель и главный дирижер Сергей Оселков

Лауреат международных конкурсов Алина Сафронова (сопрано)

Программа:

М. Таривердиев. Моноопера «Ожидание»

И. Дунаевский. Увертюра к к/ф «Дети капитана Гранта»

А. Петров. Дождь. Пьеса из музыки к к/ф «Я шагаю по Москве»

Увертюра к к/ф «Вокзал для двоих»

Подводный мир из к/ф «Человек-амфибия»

Юмореска из к/ф «Человек-амфибия»

Е.Крылатов. Ожидание из телесериала «И это все о нем»

А.Шнитке. Музыка из к/ф «Экипаж»

А. Зацепин. Гайдай — сюита. Музыка из к/ф «Бриллиантовая рука» и «Кавказская пленница»

Гайдай — сюита 2. Музыка из к/ф «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

Погоня из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию»

Г. Гладков. Музыка из к/ф «Формула любви» и «Двенадцать стульев»

М. Дунаевский. Песня мушкетеров из т/ф «Д'Артаньян и три мушкетера»

