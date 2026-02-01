РГСО. Хиты Сан-Ремо

Приглашаем вас окунуться в атмосферу легендарного фестиваля в сопровождении симфонического оркестра! Знакомые каждому мелодии, ставшие символом целой эпохи, обретут новую жизнь в масштабном симфоническом звучании.

В программе — золотая коллекция хитов, покоривших мир из репертуара Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Аль Бано, Ромины Пауэр, «Ricchi e Poveri», Эроса Рамазотти, Андреа Бочелли и Джанни Моранди!

Только живой звук, экспрессия оркестра и любимые песни, которые заставляют сердца биться чаще.