РГСО. Детское караоке

В дни новогодних праздников юные слушатели и их родители смогут не только слушать любимые песни, но и стать их исполнителями! Вместе с Рязанским губернаторским симфоническим оркестром под управлением Сергея Оселкова и воспитанниками Студии эстрадного вокала Лейлы Никитиной «L-KIDS MUSIC» и детского музыкального театра «Созвездие Добра» каждый сможет спеть свои любимые новогодние и мультяшные мелодии — прямо в концертном зале!

Участниками концерта станут финалисты вокальных телевизионных проектов «Голос.Дети», «Детская Новая Волна», «Большая сцена», телепроекта «С добрым утром, малыши!» на канале «Карусель», «Детское Евровидение», «Детская Жара», победители телепроекта «Во весь голос» на канале «Мир».

В концерте прозвучат песни из мультфильмов «Бременские музыканты», «Чебурашка и крокодил Гена», «Крошка Енот», «Паровозик из Ромашково», «Смешарики», «Маша и медведь» и многие других.

Это настоящее сказочное приключение для малышей и их родителей! Присоединяйтесь к нашим праздничным музыкальным забавам!