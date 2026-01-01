Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 19
-6°
Втр, 20
-4°
Срд, 21
-4°
ЦБ USD 77.83 -0.7 17/01
ЦБ EUR 90.54 -1.27 17/01
Нал. USD 78.21 / 78.50 19/01 13:35
Нал. EUR 91.37 / 92.57 19/01 13:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
655
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
2 840
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
9 612
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 754
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
РГСО. Д. Спиваковский. Убийство в «Восточном экспрессе»
8 февраля в 14:00
Концерты

РГСО. Д. Спиваковский. Убийство в «Восточном экспрессе»

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Рязанский губернаторский симфонический оркестр

Художественный руководитель и главный дирижер Сергей Оселков

Заслуженный артист России Даниил Спиваковский (художественное слово)

Убийство в «Восточном экспрессе». Музыкально-литературная композиция по детективному роману А. Кристи

Культовый роман королевы английского детектива Агаты Кристи станет основой нового музыкально-литературного проекта популярного артиста театра и кино Даниила Спиваковского. Эта леденящая душу историю — не просто триллер, не только «тренажер для ума», но и портрет эпохи с описанием ее нравов и типажей. «Убийство в «Восточном экспрессе» входит в список «100 лучших детективных романов всех времен».

Загадочное убийство, совершенное в замкнутом пространстве, в узком кругу знакомых между собой людей, распутывает «легенда сыска» Эркюль Пуаро. У каждого из пассажиров был мотив, и все они имели отношение к семье Армстронг, и никто не мог совершить убийство в одиночку…

Заново пережить эту «кошмарную сказку» Агаты Кристи зрители смогут на спектакле Даниила Спиваковского. Как обычно, «партнером» актера по сцене станет музыка в исполнении Рязанского губернаторского симфонического оркестра под управлением Сергея Оселкова, благодаря которой монолог превратится в полноценный спектакль.

Возраст
6+