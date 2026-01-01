РГСО. Д. Спиваковский. Убийство в «Восточном экспрессе»

Рязанский губернаторский симфонический оркестр

Художественный руководитель и главный дирижер Сергей Оселков

Заслуженный артист России Даниил Спиваковский (художественное слово)

Убийство в «Восточном экспрессе». Музыкально-литературная композиция по детективному роману А. Кристи

Культовый роман королевы английского детектива Агаты Кристи станет основой нового музыкально-литературного проекта популярного артиста театра и кино Даниила Спиваковского. Эта леденящая душу историю — не просто триллер, не только «тренажер для ума», но и портрет эпохи с описанием ее нравов и типажей. «Убийство в «Восточном экспрессе» входит в список «100 лучших детективных романов всех времен».

Загадочное убийство, совершенное в замкнутом пространстве, в узком кругу знакомых между собой людей, распутывает «легенда сыска» Эркюль Пуаро. У каждого из пассажиров был мотив, и все они имели отношение к семье Армстронг, и никто не мог совершить убийство в одиночку…

Заново пережить эту «кошмарную сказку» Агаты Кристи зрители смогут на спектакле Даниила Спиваковского. Как обычно, «партнером» актера по сцене станет музыка в исполнении Рязанского губернаторского симфонического оркестра под управлением Сергея Оселкова, благодаря которой монолог превратится в полноценный спектакль.