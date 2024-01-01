Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 11
-7°
Пнд, 12
-1°
Втр, 13
-1°
ЦБ USD 90.89 -0.37 10/02
ЦБ EUR 97.94 -0.41 10/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
7 019
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
8 028
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
14 199
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
14 171
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
РГСО. А.Олешко. Кот в сапогах. Красная Шапочка
17 февраля в 13:00
Концерты

РГСО. А.Олешко. Кот в сапогах. Красная Шапочка

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Кто не знает этого хитреца, ловкача и любителя полакомиться великанами? Он понимает, о чем с королями разговаривать, причем парле франсе, как принцессу очаровать и маркиза де Карабаса в люди вывести!

Не менее эпично развивались события и в другой истории. Собственно, дело пустяковое: пробраться сквозь лесную глушь, где водятся волки, в деревню, за мельницей, к первому домику с края. Отнести пирожок и горшочек масла любимой бабушке. Насколько эта миссия выполнима?

Узнаем17 февраля в 13:00. А сказочниками выступят заслуженный артист России Александр Олешко и Рязанский губернаторский симфонический оркестр под управлением Сергея Оселкова.

Концерт проводится при поддержке Московской государственной академической филармонии.

Возраст
6+