РГСО. А.Олешко. Кот в сапогах. Красная Шапочка

Кто не знает этого хитреца, ловкача и любителя полакомиться великанами? Он понимает, о чем с королями разговаривать, причем парле франсе, как принцессу очаровать и маркиза де Карабаса в люди вывести!

Не менее эпично развивались события и в другой истории. Собственно, дело пустяковое: пробраться сквозь лесную глушь, где водятся волки, в деревню, за мельницей, к первому домику с края. Отнести пирожок и горшочек масла любимой бабушке. Насколько эта миссия выполнима?

Узнаем17 февраля в 13:00. А сказочниками выступят заслуженный артист России Александр Олешко и Рязанский губернаторский симфонический оркестр под управлением Сергея Оселкова.

Концерт проводится при поддержке Московской государственной академической филармонии.