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Реплика

Антон и Давид — два брата, которые находятся на пороге грандиозного научного открытия. Их стартап разрабатывает уникальную технологию «Реплика», способную скопировать сознание человека в нейросеть, обеспечивая людям цифровое бессмертие. Увлеченность Антона разработкой заходит слишком далеко: он тайно копирует сознание Веры, жены Давида, убеждая копию, что именно он ее муж. Стирая грани между реальностью и виртуальным миром, он все сильнее запутывается в паутине лжи и ставит под угрозу не только судьбу проекта, но и жизни своих близких.

Режиссёр
Амир Исаев
Актёры
Никита Ефремов, Софья Лебедева, Владислав Ценев, Юрий Цурило, Александр Стефанцов, Анна Савранская, Иван Альховский, Анастасия Корнич, Владислав Кудряев, Макс Громов
Продолж.
115 мин.
Премьера
2024-11-21 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Научная фантастика, Драма

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