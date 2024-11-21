Антон и Давид — два брата, которые находятся на пороге грандиозного научного открытия. Их стартап разрабатывает уникальную технологию «Реплика», способную скопировать сознание человека в нейросеть, обеспечивая людям цифровое бессмертие. Увлеченность Антона разработкой заходит слишком далеко: он тайно копирует сознание Веры, жены Давида, убеждая копию, что именно он ее муж. Стирая грани между реальностью и виртуальным миром, он все сильнее запутывается в паутине лжи и ставит под угрозу не только судьбу проекта, но и жизни своих близких.
- Режиссёр
- Амир Исаев
- Актёры
- Никита Ефремов, Софья Лебедева, Владислав Ценев, Юрий Цурило, Александр Стефанцов, Анна Савранская, Иван Альховский, Анастасия Корнич, Владислав Кудряев, Макс Громов
- Продолж.
- 115 мин.
- Премьера
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2024-11-21 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Научная фантастика, Драма