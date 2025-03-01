Рем Дигга с большим сольным концертом. Его фиты с такими исполнителями как Баста, Miyagi & Эндшпилем, Каста, Звонкий, Смоки Мо, Триагрутрика, Guf, Onyx — достойно держатся в топах многомиллионной аудитории. Клип I got love от Miyagi & Эндшпиль с участием Рэм Дигга собрал 1 миллиард просмотров, что является абсолютным рекордом для русскоязычных исполнителей. Фирменный речитатив, звучные биты и мощный вайб — это именно тот заряд энергии, который поклонники получают на концертах Рем Дигги.