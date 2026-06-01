Обычный рейс превращается в кошмар на высоте 10 000 метров: один из пассажиров внезапно умирает от неизвестной болезни. Когда симптомы начинают проявляться у других, салон погружается в хаос. Но это только начало. За иллюминаторами вспыхивают странные огни, самолет захватывает жесточайшая турбулентность — и становится ясно: происходящее выходит далеко за пределы реальности…