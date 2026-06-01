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Рейс 298

Обычный рейс превращается в кошмар на высоте 10 000 метров: один из пассажиров внезапно умирает от неизвестной болезни. Когда симптомы начинают проявляться у других, салон погружается в хаос. Но это только начало. За иллюминаторами вспыхивают странные огни, самолет захватывает жесточайшая турбулентность — и становится ясно: происходящее выходит далеко за пределы реальности…

Страна
США
Режиссёр
Стивен Куэйл
Актёры
Антон Трендафилов, Том Бриттни, Тереса Сендон-Гарсия, Аса Али, Чэнь Кайа, Бетси-Блю Инглиш, Георгий С.Георгиев, Вон Джозеф, Джорджина Леонидас, Дэнни Мак, Дэнни Мак
Продолж.
95 мин.
Премьера
2 июля 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Научная фантастика