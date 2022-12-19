Реальные зомби

В будущем зомби перестали быть агрессивными и стали полноправными членами общества. Одни стоят за кассой, другие делают маникюр, а некоторые даже ведут прогноз погоды. Трое любителей легких деньжат переходят дорогу мегакорпорации, вынашивающей идею нового зомби-апокалипсиса. Они сделают все, чтобы помешать их планам и вернуть похищенную злодеями бабулю.
- Режиссёр
- Франсуа Симар, Анук Виссель, Йоанн-Карл Виссель
- Актёры
- Александр Начи, Дерек Джонс, Меган Пета Хилл, Тенейша Коллинз, Кевин Вудхаус, Венсан Леклер, Стефан Демер, Карло Местрони, Ги Надон, Патрик Абелляр
- Продолж.
- 80 мин.
- Премьера
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2024-08-15 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Комедия, Фильм ужасов