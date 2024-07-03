Развеселые каникулы

Сели в трейлер всей семьей — и поехали к Атлантическому побережью! Взяли в руки гитару — и запели! Семье Хендриксов не сидится на одном месте в каникулы, а потому их ждут неожиданные приключения и чудесные открытия. Но именно в дороге раскрываются творческие таланты каждого, и там, где были конфликты, рождается гармония!
- Режиссёр
- Лоранс Арне
- Актёры
- Дани Бун, Лоранс Арне, Мари Ланша, Люна О Пуме, Онанн Ан, Жеан Ренар, Фердинанд Редулу
- Продолж.
- 98 мин.
- Премьера
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2024-07-04 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Комедия