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Разбитые сердца

Молодой парень влюбляется в скромную одноклассницу из хорошей семьи, но соблазны улиц уводят его на темную сторону. Роковой случай и предательство разлучают их на много лет. Встретившись снова, они понимают, что созданы друг для друга. Однако ее новая жизнь и его старые враги не позволяют им быть вместе. Сможет ли любовь победить, когда весь мир против?

Режиссёр
Жиль Лелуш
Актёры
Адель Экзаркопулос, Франсуа Сивиль, Бенуа Пельворд, Ален Шаба, Элоди Буше, Венсан Лакост, Рафаэль Кенар, Николя Ванчицкий, Мэллори Ванек, Карим Леклу, Жан-Паскаль Зади, Антони Бажон
Продолж.
166 мин.
Премьера
2025-01-30 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма-комедия, Криминал

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