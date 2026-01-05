Раз в Крещенский вечерок

Буквально накануне праздничного представления заболевает директор сказочного развлекательного агентства, замещает его Серафима Огурцова — гроза всех творческих настроенных людей. Она запрещает сказочных героев, решив отпраздновать Новый год на западный манер. Ведущим праздничной программы удается спасти Новогодний концерт, где свое творчество продемонстрируют лучшие коллективы города: театр танца «Банзай», Народный любительский художественный коллектив Рязанской области ансамбль «Русская песня», фольклорный ансамбль «Слободка».
- Возраст
- 18+