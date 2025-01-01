Раз в Крещенский вечерок

Баба Яга и Кикимора решили попробовать себя в роли ведущих праздничного концерта, а вот что из этого вышло увидим на сцене Рязанского дворца молодежи.

Крещенский вечерок — сказочное музыкальное представление для взрослых и детей. Здесь, как в любой сказке, встретятся Баба Яга, Кикимора и Леший, а также добрые силы: Иван Царевич, Дед Мороз и Снегурочка. Однако, получится ли добрым силам победить злые? Узнаем 11 января!

На сцене выступят: