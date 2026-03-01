Рави_Пишет. Сердце дракона

Поэтесса Таня Равилова и её проект #рави_пишет представляют новую программу «Сердце дракона» — о страсти к жизни, о вере в себя, о смелости расправить крылья. О том, как приручить и полюбить своего внутреннего дракона. По традиции, концерты рави_пишет — это настоящий поэтический рок-н-ролл! Интерактивный диалог со зрителями, смех, слёзы и, конечно, живая музыка в исполнении композитора Andy Kay. Естеееественно, в программе будут и уже полюбившиеся стихи («хорошими жёнами», «мама кричит», «а ты чего себя так не любишь» и др.), и совершенно новые работы проекта. Сердце дракона бьется. Сердце дракона кричит. Сердце дракона смеется. Сердце дракона стучит!