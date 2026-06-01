Распаковка

Популярный блогер Влад пытается привлечь внимание к своему концерту оригинальным способом — выставляет на торги самого себя. Лот тут же достается сыну богатого бизнесмена. Теперь Влад обязан развлекать Борю целую неделю. Все попытки разорвать контракт упираются в огромные штрафы, и тогда Влад решает как следует разозлить Борю и сделать из его жизни видеоблог. В ответ Боря устраивает ему все новые и новые испытания.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Влад Богуш
- Актёры
- Максим Лагашкин, Влад Кобяков, Марк-Малик Мурашкин, София Петрова, Ульяна Чжан, Андрей Пынзару, Александр Новиков, Елизавета Шукова, Владислав Солодов, Андрей Маринович
- Продолж.
- 90 мин.
- Премьера
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25 июня 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Драма-комедия