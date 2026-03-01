Спектакль «Раневская. Великая насмешница» в постановке, тонко чувствующего современника Фаины Георгиевны, режиссера Льва Шимелова, легендарного конферансье советских времен, рассказывает о буднях и праздниках великой актрисы, о её боли и радости, очарованиях и потерях.

Советский союз. Москва. 1980-е годы. Квартира Фаины Раневской.

Всё действие происходит в одном пространстве-это квартира, но сколько интересного и неизвестного нам можно подсмотреть, буквально в последние дни жизни великой актрисы, как она искрометно шутила, иронично грустила, прощалась с легкостью и без сожалений с этой прекрасной жизнью.

В исполнении блистательной Ольги Хохловой, Раневская будто оживает на сцене и это похоже на чудо, мы знаем, что великой артистки уже давно нет, но она есть, вот она, воплоти! Звездный состав артистов, трогательная и веселая музыка, аутентичный интерьер и декорации погружают в прошлое, в то время когда мы были ещё молоды, полны энтузиазма и жажды жизни.

Актёрский состав:

В роли Фаины Раневской — популярная актриса, блистательная Ольга Хохлова.

В спектакле также принимают участие звезды театра и кино: Светлана Саягова, Олег Харитонов, Алеса Качер, Татьяна Севрюкова

Спектакль посвящение великой актрисе, спектакль — вдохновение, восхищение радость и печаль.