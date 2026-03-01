Рязань
ЦБ USD 78.74 -0.41 11/03
ЦБ EUR 91.9 0.06 11/03
Нал. USD 79.00 / 79.40 10/03 18:25
Нал. EUR 92.00 / 92.49 10/03 18:25
Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
8 марта 16:33
1 399
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
1 208
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
789
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
4 117
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Раневская. Великая насмешница
14 марта в 18:00
Театр

Раневская. Великая насмешница

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Спектакль «Раневская. Великая насмешница» в постановке, тонко чувствующего современника Фаины Георгиевны, режиссера Льва Шимелова, легендарного конферансье советских времен, рассказывает о буднях и праздниках великой актрисы, о её боли и радости, очарованиях и потерях.

Советский союз. Москва. 1980-е годы. Квартира Фаины Раневской.

Всё действие происходит в одном пространстве-это квартира, но сколько интересного и неизвестного нам можно подсмотреть, буквально в последние дни жизни великой актрисы, как она искрометно шутила, иронично грустила, прощалась с легкостью и без сожалений с этой прекрасной жизнью.

В исполнении блистательной Ольги Хохловой, Раневская будто оживает на сцене и это похоже на чудо, мы знаем, что великой артистки уже давно нет, но она есть, вот она, воплоти! Звездный состав артистов, трогательная и веселая музыка, аутентичный интерьер и декорации погружают в прошлое, в то время когда мы были ещё молоды, полны энтузиазма и жажды жизни.

Актёрский состав:

В роли Фаины Раневской — популярная актриса, блистательная Ольга Хохлова.

В спектакле также принимают участие звезды театра и кино: Светлана Саягова, Олег Харитонов, Алеса Качер, Татьяна Севрюкова

Спектакль посвящение великой актрисе, спектакль — вдохновение, восхищение радость и печаль.

Возраст
12+