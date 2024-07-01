Раневская «Сквозь смех и слезы»

По пьесе Лиона Измайлова и Алексея Цапика Спектакль «Раневская: Cквозь смех и слезы» — это уникальная возможность окунуться в мир легендарной актрисы Фаины Раневской.

Действие происходит в ее квартире, где она проводит свои последние дни. Однако, несмотря на скромность жизни, судьба решает испытать госпожу Раневскую и отправляет к ней незнакомку Аннушку. Этот неожиданный визит переворачивает мир артистки с ног на голову и заставляет ее вспомнить прошлое и открыться новым эмоциям и переживаниям. Сюжетная линия спектакля наполнена мудростью и глубокими мыслями, которые оставила после себя Фаина Раневская. Актеры передадут зрителям всю гамму эмоций — от смеха до слез. Это спектакль, который не оставит равнодушным никого, кто когда-либо любил и ценил талантливую актрису.

«Это был тот счастливый случай, когда совпали прекрасный литературный материал, мастерство актеров и харизма легендарной героини спектакля». Ася Давидсон, газета «Пятница» Алексей Васильев — актер говорит: «Зритель зачем ходит в театр? Посмеяться, поплакать. Вот есть спектакль, где вообще чисто комедия, — приходишь, посмеялся и хорошо провел вечер. Есть спектакли драматические, трагические. Это специфический зритель ходит туда. В нашем спектакле, как мне кажется, вот это все очень гармонично совмещено».