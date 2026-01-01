Рязань
Что подорожает в 2026 году в Рязанской области
Уже с января рязанцам придется пересчитывать траты на п...
Вчера 15:50
1 231
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
4 января 19:51
551
Как не набрать вес за новогодние праздники. Список лайфхаков
В России продолжаются длинные новогодние праздники. Ещё...
3 января 16:37
911
Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
1 января 12:13
2 365
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Раневская. Одинокая насмешница
26 октября в 19:00
Театр

Раневская. Одинокая насмешница

Рязанский дворец молодежи

Легендарный спектакль, спектакль-посвящение, восхищение и дар Великой актрисе Фаине Раневской, десятки тысяч восторженных зрителей в разных уголках России, Зарубежья. Спектакль, который с аншлагами в течение нескольких лет проходит на сцене Санкт-Петербургского Академического театра комедии имени Н.П.Акимова.

Это особая комедия. Главным героем здесь является не только Ф. Г. Раневская, но и её неповторимый юмор. Два с половиной часа лёгкого, близкого и понятного юмора, находящего тёплый отклик внутри, исповедь с налётом драмы, которая подаётся в дуэте с филигранной иронией над собой и всем миром. Можно ли соединить смешное и забавное со слезинками в глазах? Взрыв смеха с замирающим от страдания сердцем? Можно, если речь идёт о таком человеке, как Ф. Г. Раневская. Драматическая комедия приглашает зрителя в неповторимый удивительный мир гениальной актрисы Фаины Раневской. Её мысли, чувства, переживания, поступки оказались настолько глубокими и неординарными, что авторам не было необходимости что-то сочинять или в чём-то корректировать великую Раневскую.

Поэтому Фаину Георгиевну можно смело назвать полноценным соавтором спектакля. Главных героев в постановке два: сама актриса и ее неординарное и тонкое чувство юмора. Фаина Раневская очень разная. Зритель видит её тонкую и ранимую душу с забавными слезинками в глазах и тут же всё меняется, и в зал летят перлы из уст как будто совсем другого человека — гордого, сильного и красивого в своём внутреннем одиночестве. В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.

Режиссёр
Андрей Носков
Актёры
Елена Липец, Татьяна Ткач, Ирина Полянская, Ирина Сотикова, Дмитрий Аверин, Юлия Рудина, Екатерина Суворова, Андрей Кайков, Пламен Пеев, Андрей Носков, Семен Фурман, В составе возможны изменения, указан полный состав с заменами
Возраст
12+
Жанры
Комедия, Драмспектакль