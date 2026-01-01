Раневская. Одинокая насмешница

Легендарный спектакль, спектакль-посвящение, восхищение и дар Великой актрисе Фаине Раневской, десятки тысяч восторженных зрителей в разных уголках России, Зарубежья. Спектакль, который с аншлагами в течение нескольких лет проходит на сцене Санкт-Петербургского Академического театра комедии имени Н.П.Акимова.

Это особая комедия. Главным героем здесь является не только Ф. Г. Раневская, но и её неповторимый юмор. Два с половиной часа лёгкого, близкого и понятного юмора, находящего тёплый отклик внутри, исповедь с налётом драмы, которая подаётся в дуэте с филигранной иронией над собой и всем миром. Можно ли соединить смешное и забавное со слезинками в глазах? Взрыв смеха с замирающим от страдания сердцем? Можно, если речь идёт о таком человеке, как Ф. Г. Раневская. Драматическая комедия приглашает зрителя в неповторимый удивительный мир гениальной актрисы Фаины Раневской. Её мысли, чувства, переживания, поступки оказались настолько глубокими и неординарными, что авторам не было необходимости что-то сочинять или в чём-то корректировать великую Раневскую.

Поэтому Фаину Георгиевну можно смело назвать полноценным соавтором спектакля. Главных героев в постановке два: сама актриса и ее неординарное и тонкое чувство юмора. Фаина Раневская очень разная. Зритель видит её тонкую и ранимую душу с забавными слезинками в глазах и тут же всё меняется, и в зал летят перлы из уст как будто совсем другого человека — гордого, сильного и красивого в своём внутреннем одиночестве. В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.